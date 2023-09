Nível dos juros neutros nos EUA pode ter subido após a pandemia, avalia dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, observou que o nível neutro dos juros americanos pode ter subido após a pandemia, o que amplia incerteza sobre qual seria o estado suficientemente restritivo da política monetária para controlar os preços no país. "Antes da pandemia, juros neutros eram em 0%. Agora, o que me preocupa sobre possivelmente ainda não estarmos em nível suficientemente restritivo são os gastos com consumo robustos, PIB continuamente surpreendendo para cima e ganho de força em setores tradicionalmente sensitivos aos juros, como imobiliário e automotivo", pontuou o dirigente, em entrevista à

. Estas incertezas teriam incentivado a desaceleração no ritmo de aperto do Fed, segundo Kashkari, para permitir que os dados "informem" quanta restrição já foi realizada e o quanto ainda seria necessário aumentar para controlar a inflação.