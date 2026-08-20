Níveis baixos de água no Reno devem desacelerar economia da Alemanha, diz Bundesbank

Os baixos níveis de água na Alemanha causados pelas recentes ondas de calor, particularmente no Rio Reno, provavelmente irão impedir o crescimento econômico do país no terceiro trimestre, disse o BC alemão, conhecido como Bundesbank, na quinta-feira, 20.

"A disponibilidade limitada de rotas de transporte nos principais rios e o aumento acentuado dos custos de transporte devem impor restrições significativas à produção industrial e ao crescimento das exportações", disse o banco central do país em seu relatório mensal de agosto.

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O medidor de água no gargalo do Reno em Kaub, no oeste da Alemanha, registrou um recorde de baixa nos últimos dias, o que significa que os navios devem transportar menos mercadorias para passar. Grande parte da Europa Ocidental enfrentou seu junho e julho mais quentes já registrados.

Os níveis baixos de água devem levar a atrasos adicionais nas entregas, exacerbando ainda mais a escassez de materiais, aumentando os custos de transporte e atrasando a produção, disse o Bundesbank.

"Isso colocará uma pressão significativa na atividade industrial que, de outra forma, acabou de começar a se fortalecer", afirmou.

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Embora a economia tenha se mostrado mais resiliente do que o esperado ao salto nos preços de energia causado pela guerra no Irã no primeiro semestre de 2026, a atividade provavelmente se expandirá, na melhor das hipóteses, apenas marginalmente no terceiro trimestre, disse o relatório.

Após um crescimento apenas moderado no ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 0,4% e 0,2% no primeiro e segundo trimestres, respectivamente, principalmente impulsionado pela forte demanda por seus bens exportados, embora isso possa se reverter nos próximos meses.

Alguns economistas apontaram o crescimento das exportações como evidência de que empresas estrangeiras estão temporariamente estocando bens alemães antes do esperado aumento nos custos e problemas de abastecimento devido ao conflito no Oriente Médio.

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A baixa utilização de capacidade no setor industrial e o aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) em junho estão reduzindo o investimento corporativo, apontou o Bundesbank. O consumo privado continua a ser prejudicado pelos altos preços de energia.

Embora não haja sinais de que a guerra esteja desencadeando efeitos inflacionários de segunda ordem através dos salários, a taxa de inflação pode subir temporariamente nos próximos meses, disse o relatório.

No entanto, os pedidos recentes robustos de manufatura, juntamente com o aumento do investimento prometido pelo governo em defesa e infraestrutura, continuarão a apoiar a economia adiante.

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"A economia alemã está agora claramente em um caminho de recuperação que a guerra no Oriente Médio também não conseguiu impedir", acrescentou o Bundesbank. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado