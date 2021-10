Nissan abre 578 vagas e anuncia 2º turno de trabalho na fábrica de Resende

Da Redação

A Nissan anunciou a abertura de um segundo turno de trabalho a partir de fevereiro na fábrica de Resende (RJ) e a contratação de 578 funcionários. A seleção para as vagas começam neste mês.

continua após publicidade .

O novo turno, segundo a empresa, vai reforçar a produção para atender a demanda pelo Novo Kicks, lançado em março e que também é exportado. A montadora decidiu pela ampliação de produção, mesmo ainda enfrentando problemas de escassez de componentes, principalmente de semicondutores.

No mês passado, outro grupo japonês, a Toyota, também anunciou um novo turno na fábrica de Sorocaba (SP), que em novembro passa a operar com três equipes, 24 horas. O grupo também abriu 850 vagas.

continua após publicidade .

Guy Rodríguez, presidente e diretor-geral da Nissan América do Sul, afirma que "o complexo industrial de Resende é estratégico para a evolução da Nissan no Brasil e em toda a América do Sul e que, com o novo turno, além de demonstrar mais uma vez nosso compromisso de longo prazo com os brasileiros, teremos mais volume para suprir a forte procura que o Novo Kicks está tendo desde a sua chegada ao mercado".

A Nissan completa neste mês 21 anos do início de suas atividades oficiais no País e produz, além do Novo Kicks, o Novo Versa e a picape Frontier. Também oferece o importado Leaf 100% elétrico.