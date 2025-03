Nippon Steel irá discutir acordo sobre U.S. Steel com autoridades dos EUA

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

O diretor de operações da Nippon Steel, Tadashi Imai, disse nesta terça-feira, 25, que a empresa irá discutir seu plano de adquirir a U.S. Steel com autoridades do governo dos EUA, após o ex-presidente Joe Biden bloquear o acordo em janeiro.

Semanas atrás, o presidente Donald Trump disse apoiar o que ele descreveu como acordo iminente que permitiria à Nippon Steel investir na siderúrgica norte-americana, mas não assumir seu controle, abrindo caminho para que a empresa japonesa tenha um papel mais relevante no mercado siderúrgico dos Estados Unidos.

Segundo Imai, grandes aportes de capital só serão possíveis se a Nippon Steel puder investir em ações.

"É hora de começar a conversar com o governo dos EUA para ver o que pode ser feito para que o presidente concorde com isso", disse Imai.

O acordo de fusão existente seria um ponto de partida para as discussões, acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.