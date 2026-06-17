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Nio, antiga Oi Fibra, vai lançar internet móvel

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 17:04:00 Editado em 17.06.2026, 17:14:11
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A provedora de banda larga fixa Nio (antiga Oi Fibra) está entrando no segmento de internet móvel. Os novos planos serão oferecidos aos clientes a partir do segundo semestre deste ano nas cerca de 300 cidades onde a companhia atua.

O serviço será prestado por meio de uma parceria comercial com a Surf Telecom, que é uma operadora virtual (MVNO, na sigla em inglês). Isto é: ela presta o serviço com base na rede de terceiros, no caso a TIM.

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Com essa iniciativa, a Nio busca ampliar os serviços "convergentes" de telecomunicações. Isto é, ofertas que reúnem banda larga fixa, móvel e serviços digitais, como streaming de vídeo, para fidelizar os clientes.

A aposta se justifica porque esse combo contribui para aumentar a receita média por usuário e reduzir as propensões dos consumidores a cancelar as assinaturas quando há vários serviços num só boleto. Isso cada vez mais virou um diferencial para as companhias se destacarem no mercado em que a competição está acirrada. Muitos provedores de banda larga fixa, como Unifique, Brisanet e Vero, têm apostado nessa iniciativa.

"O lançamento reforça nossa visão de simplificar a vida digital dos clientes. A ideia é complementar a experiência da fibra, atendendo diferentes necessidades em uma única jornada com a nossa essência que é descomplicar a vida dos clientes de forma leve", afirmou o presidente da Nio, Márcio Fabbris.

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A Nio tem 3,5 milhões de clientes no País, o que faz dela a terceira maior no segmento de banda larga fixa, com 6,3% de participação de mercado, conforme ranking da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A antiga Oi Fibra foi vendida pela Oi, em recuperação judicial, para a V.tal, grupo de telecomunicações controlada por fundos geridos pelo BTG Pactual, numa operação de R$ 5,75 bilhões concluída em fevereiro de 2025. Após a troca de mãos, a Oi Fibra foi rebatizada como Nio.

A provedora vem buscando crescer na oferta de conectividade a empresas de pequeno e médio porte (PMEs), com planos de banda larga e canais de atendimento específicos visando comércios, franquias, clínicas, escritórios entre outros negócios locais.

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