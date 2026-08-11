Nigéria oferece incentivos para desbloquear US$ 50 bi de investimentos em petróleo

O governo da Nigéria está oferecendo incentivos que buscam desbloquear US$ 50 bilhões em investimentos no setor petrolífero.

O presidente do país, Bola Tinubu, informou que assinou uma ordem de incentivos a projetos de petróleo e gás em águas profundas, que contempla isenção de impostos, para fornecer termos claros e previsíveis para uma nova geração de investimentos em águas profundas na Nigéria.

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"A Nigéria possuiu alguns dos recursos de petróleo e gás em águas profundas mais promissores do mundo, contudo, diversos grandes projetos permaneceram paralisados. O petróleo está sob nossas águas", disse Tinubu em registro no X. "Não podemos nos dar ao luxo de deixar essa oportunidade sob nossas águas por mais uma década", afirmou.

Para as concessões em águas profundas existentes, há uma janela para alcançar a decisão final de investimento até 31 de dezembro de 2029 e receber o incentivo padrão completo disponível sob a ordem, disse.

"Os países que atraem investimentos de longo prazo não são necessariamente aqueles com os maiores recursos naturais, mas sim aqueles que oferecem maior segurança. A Nigéria precisa ser um desses países", completou.

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Para os projetos terem acesso aos incentivos suplementares, as atividades devem ser realizadas na Nigéria, sujeitas a condições definidas e aos requisitos de conteúdo nacional nigeriano. "Não devemos apenas possuir os recursos, mas também, cada vez mais, as habilidades, os negócios e a capacidade industrial necessários para desenvolvê-los", disse o presidente nigeriano.