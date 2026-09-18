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Nestlé avalia opções após governo assumir controle de subsidiária na Rússia

Escrito por Guilherme Nannini* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A multinacional suíça de alimentos Nestlé informou que avalia medidas para sua operação na Rússia após o Kremlin decretar a transferência do controle da subsidiária local para administradores externos. A determinação, publicada por decreto presidencial, também colocou sob gestão estatal temporária as operações no país das varejistas francesas Auchan e Leroy Merlin. A medida amplia o movimento de retomada coercitiva de ativos de corporações de países classificados por Moscou como "não amigáveis".

Em comunicado, a Nestlé afirmou que adotará as medidas necessárias para resguardar seus direitos e garantir a continuidade das operações no interesse de colaboradores e parceiros comerciais.

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A intervenção se baseia em legislação aprovada em 2023, usada anteriormente para assumir o controle dos negócios da Danone, da cervejaria Carlsberg e das geradoras de energia Uniper e Fortum.

Em relatório a clientes, analistas do JPMorgan avaliaram que o cenário da companhia se assemelha ao enfrentado pela Danone, elevando as incertezas sobre o valor passível de recuperação em uma eventual venda dos ativos russos, onde a empresa tinha seis fábricas em 2025.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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NESTLÉ/RÚSSIA/OPERAÇÕES/GOVERNO/CONTROLE
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