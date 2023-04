Nelson Barbosa do BNDES diz estar trabalhando na estruturação do 'PAC 3'

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

O diretor de planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, disse nesta quinta-feira, 6, que o banco trabalha neste momento na estruturação de um novo programa de investimentos. Dada a indefinição ainda do nome, Barbosa referiu-se ao programa como PAC 3, ou seja, uma terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em participação no fórum do Bradesco BBI, ele antecipou que esse programa pode abarcar um plano de Parcerias Público-Privada (PPPs) de projetos em escala nacional. O BNDES também está participando da estruturação dessa frente.

O banco, segundo seu diretor de planejamento, pode contribuir na estruturação de projetos do novo programa de investimentos, que vai envolver várias áreas. Ele citou saneamento e reurbanização entre as prioridades de desenvolvimento do que chamou de infraestrutura econômico-social, com foco ambiental.

Após dizer que a carteira de ativos do BNDES, atualmente em R$ 680 bilhões, é hoje apenas metade do tamanho de 13 anos atrás, dada a devolução de recursos ao Tesouro, Barbosa, que foi ministro da Fazenda e do Planejamento no governo Dilma Rousseff, reafirmou a meta da nova direção do banco de elevar os desembolsos para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2026. É o dobro do tamanho atual: 1% do PIB.

Ele destacou que o índice de Basileia, um indicador de solidez financeira, do BNDES é compatível com o de bancos de desenvolvimento internacionais, entre 15% e 20%, permitindo que as demandas por financiamento sejam atendidas de forma prudente e sustentável. O foco, salientou Barbosa, são os financiamentos a micro e pequenas empresas, além do apoio à infraestrutura.