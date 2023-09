Negócios com ações da China Evergrande são suspensos em Hong Kong

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

Negócios com ações da incorporadora China Evergrande e de suas afiliadas foram suspensos na Bolsa de Hong Kong nesta quinta-feira, 28, segundo comunicado da bolsa. A suspensão é válida também para as unidades China Evergrande New Energy Vehicle Group e Evergrande Property Services. A decisão veio após a

noticiar que o presidente da Evergrande, Hui Ka Yan, está sob vigilância policial. A altamente endividada Evergrande está no centro uma crise no setor imobiliário que vem afetando o desempenho econômico da China. Na quarta-feira, 27, a ação da Evergrande tombou 19% em Hong Kong, acumulando perdas de cerca de 42% nesta semana.