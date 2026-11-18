O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta quarta-feira, 18, que o Palácio do Planalto encerrou "totalmente" as tentativas de negociação com a oposição sobre o PLP de ajuste fiscal, cujos destaques devem ser votados na tarde desta quarta-feira, 18, no plenário do Senado. Segundo ele, não há acordo, e a decisão será tomada no voto.

Randolfe disse ter encontrado resistência para dialogar com os opositores e que, mesmo sem acordo, o governo espera ter, ao menos, 44 votos.

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Na terça-feira, dia 17, o governo tinha oferecido ceder no trecho do projeto que trata sobre a Lei Kandir em troca de apoio para uma limitação da chamada "compensação cruzada" envolvendo créditos tributários.