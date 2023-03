Negociação com a China sobre carne bovina está na reta final, diz Fávaro

Isadora Duarte e Iander Porcella (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse na noite desta terça-feira, 7, que a negociação para a retomada das exportações de carne bovina para a China está na fase final, após o caso isolado e atípico do mal da vaca louca identificado em um animal no Pará. "É uma negociação protocolar que está sendo seguida. Terminamos o protocolo e mostramos a segurança do nosso sistema. Vamos restabelecer mercado com a China e outros países. Percebemos que está na fase final", disse o ministro durante evento da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Os embarques para o país asiático foram suspensos voluntariamente pelo Brasil no dia 22 de fevereiro.

continua após publicidade .

Segundo o ministro, até o momento a China não solicitou o envio de uma comitiva brasileira para a reabertura das exportações, conforme prevê o protocolo bilateral. "Por enquanto, não houve nenhuma solicitação nesse sentido. Sugeri enviar secretários de defesa agropecuária e relações internacionais, mas a resposta foi que estão satisfeitos com a agilidade do processo", afirmou.

O ministro disse acreditar que o prejuízo dos dias sem exportar à China possa ser recuperado ao longo do ano. "Em 2021, quando o embargo superou 100 dias, o Brasil deixou de faturar em torno de R$ 13 bilhões com as exportações para a China. Neste ano, se tivermos de 15 a 20 dias de suspensão, é factível de recuperarmos ao longo do ano", acrescentou. Além da China, Irã, Jordânia e Tailândia também suspenderam temporariamente as importações da carne bovina brasileira.