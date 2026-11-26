A necessidade de financiamento líquida do governo geral somou R$ 936,2 bilhões em 2025, alta de 27,1% em relação ao ano anterior. O aumento foi resultado do crescimento de 11,4% das despesas, que alcançaram R$ 6 trilhões, acima da expansão de 8,9% das receitas, que totalizaram R$ 5,1 trilhões.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pelo lado das receitas, a arrecadação de impostos cresceu 8,8%, para R$ 3,3 trilhões. O destaque foi a alta de 16,4% dos tributos sobre o comércio e as transações internacionais, impulsionada pelo aumento das importações em volume, da taxa média de câmbio e da alíquota média do imposto de importação.

As contribuições sociais avançaram 9,8%, para R$ 964,7 bilhões, influenciadas pela expansão da massa salarial e pela reoneração gradual da folha de pagamentos.

Entre as despesas, os gastos com juros aumentaram 29,8%, refletindo o maior custo de carregamento da dívida pública em um cenário de alta da taxa Selic. Os subsídios tiveram expansão ainda maior, de 32,3%. As despesas com remuneração de empregados cresceram 10%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os gastos com benefícios sociais subiram 7,5%. Na assistência social, a alta foi de 4,3%, resultado da redução de 6% das despesas com o Bolsa Família, parcialmente compensada pelo aumento de 90% dos gastos com o Pé-de-Meia e de 18% dos pagamentos de benefícios a pessoas com deficiência.

O valor adicionado do governo geral, que mede a contribuição do setor público para o PIB pela ótica da oferta, somou R$ 1,7 trilhão em 2025, alta nominal de 9,2% ante 2024. A participação dos municípios no indicador passou de 38,1% para 38,2%, enquanto a da esfera federal subiu de 25,6% para 26%. Já a participação dos governos estaduais caiu de 36,2% para 35,8%.

Os investimentos do governo geral, medidos pela formação bruta de capital fixo, recuaram 12,6% em termos nominais, para R$ 224,7 bilhões. A queda foi puxada pelos municípios, cujos investimentos diminuíram 29,2%. Na esfera federal, houve redução de 2,5%, enquanto os governos estaduais ampliaram os investimentos em 10%.