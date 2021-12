NBS reduz crescimento do PIB da China em 2020 de 2,3% para 2,2%

Da Redação

A economia da China cresceu 2,2% no ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país nesta sexta-feira, 17. O valor ficou abaixo do crescimento de 2,3% apresentado no relatório do início deste ano. A alteração faz parte da revisão anual dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) por parte do NBS.

A maior revisão para baixo entre os setores foi em alojamento e alimentação. A contração do setor se ampliou em 3,7 pontos porcentuais, para 16,8%. O crescimento no setor imobiliário, por sua vez, foi reduzido em 1,6 pontos porcentuais, para 1,3%.

No ano passado, o NBS reduziu o crescimento do PIB de 2019 de 6,1% para 6,0%. Fonte: Dow Jones Newswires.