Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Navarro: Não há argumentos para Fed elevar juros; dirigentes precisam de disciplina e paciência

Escrito por Laís Adriana e Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 14.07.2026, 15:19:00 Editado em 14.07.2026, 15:29:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Peter Navarro, afirmou nesta terça-feira, 14, que não há motivos para o Federal Reserve (Fed) elevar as taxas de juros no curto prazo, após os números do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) de junho.

"Na segunda-feira, o diretor do Fed Christopher Waller colocou efetivamente um aumento dos juros na mesa caso o núcleo da inflação viesse forte. Na terça-feira, o relatório do CPI respondeu: não há calor, não há espiral de preços, não há argumento para aperto", escreveu Navarro, em artigo para o RealClear Markets.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo ele, a queda dos preços em junho e a estabilidade no núcleo do CPI são sinais para o BC americano "parar" e repensar a trajetória da política monetária, considerando que o "choque estagflacionário dos preços de energia já faz a maior parte do trabalho de contração" de um aperto monetário. "O choque taxa os consumidores, corta salários reais, drena o poder de compra e desacelera a demanda sem qualquer ajudar do Fed", frisou.

Navarro defendeu que a "disciplina, paciência e análise dos dados" é a estratégia certa e que cortes de juros não podem ser desconsiderados. Na visão dele, é preciso monitorar a transmissão dos custos de energia para transportes, logística, distribuição de alimentos, entre outros.

Mas o conselheiro afirmou que parece haver uma desinflação generalizada, ainda que existem focos de inflação alta, como no preço da carne bovina, leite, enquanto citou que o alface e o tomate seguiram em patamares elevados ao longo do ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nenhum analista sério deveria fingir que todos os problemas de preços para as famílias desapareceram. Mas a tendência é inegável. A inflação está arrefecendo, e essa arrefecimento se reflete em categorias importantes para as famílias trabalhadoras: gasolina, carros, seguro de automóvel, assistência médica e medicamentos", pontuou.

Na interpretação de Navarro, um aumento prematuro da taxa de juros pelo Fed não seria apenas desnecessário, mas perverso. "Isso penalizaria os trabalhadores justamente quando o alívio da inflação começa a aparecer em seus contracheques", escreveu o conselheiro, destacando ainda que o relatório do CPI também refuta o pânico em relação à inflação causada pelas tarifas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED/JUROS/NAVARRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV