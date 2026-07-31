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ECONOMIA

NatWest eleva projeção e antecipa recompra após lucro acima do esperado

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 07:29:00 Editado em 31.07.2026, 07:38:03
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O NatWest elevou sua projeção para o ano e antecipou os planos de recompra de ações após divulgar alta do lucro e concluir a aquisição da gestora de fortunas Evelyn Partners.

O banco britânico informou nesta sexta-feira (31) que o lucro antes de impostos avançou 29% no segundo trimestre, para 2,29 bilhões de libras, acima do consenso de 2,04 bilhões de libras compilado pela própria instituição.

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A receita líquida de juros - o que o banco recebe em empréstimos menos o que paga em depósitos - melhorou em relação a um ano antes e ficou em linha com as expectativas, em 3,51 bilhões de libras. A receita total subiu 12%, para 4,5 bilhões de libras, superando um leve aumento dos custos.

O CEO Paul Thwaite afirmou que depósitos, concessão de crédito e ativos sob gestão continuaram a crescer nos últimos seis meses e acrescentou que o banco está bem posicionado para acelerar o ritmo de avanços.

Agora, o NatWest espera que a receita total do ano, excluindo itens notáveis, fique em torno de 17,9 bilhões de libras, incluindo cerca de 275 milhões de libras do negócio com a Evelyn Partners. Antes, a projeção era de receita no topo da faixa entre 17,2 bilhões e 17,6 bilhões de libras.

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O banco anunciou dividendo intermediário de 12 pence por ação e acrescentou que passará a considerar recompras de ações a partir do fim do ano de 2026, seis meses antes do previsto.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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