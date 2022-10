Naturgy anuncia queda de preço do gás natural a partir de 1º de novembro

Denise Luna (via Agência Estado)

A Naturgy, distribuidora de gás natural que atua no Estado do Rio de Janeiro, informou nesta quinta-feira, que as tarifas de gás natural sofrerão redução a partir de 1º de novembro. O reajuste nas tarifas foi provocado pela redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras, que anunciou uma redução do insumo da ordem de 5% no início de outubro.

"São custos não gerenciáveis pela Naturgy e, portanto, a variação de preço não traz nenhum ganho ou perda para a distribuidora", informou a companhia.

A redução para os clientes localizados na capital (Ceg) será em média de 2,80% para o segmento residencial (7 m3/mês), 2,89% para o comercial (400 m3/mês), 6,54% para postos de Gás Natural Veicular (GNV), e 5,84% para as indústrias (3 Mm3/mês).

Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), a redução será de 3,66% para residências (7 m3/mês), 4,18% para o comércio (400 m3/mês), 6,82% para postos de GNV, e 6,62% para indústrias (3 Mm3/mês).