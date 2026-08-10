Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Natura: lucro líquido das operações continuadas soma R$35 mi no 2tri26, queda anual de 92,1%

Escrito por Carolina Marcondes, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Natura registrou lucro líquido das operações continuadas de R$ 35 milhões no segundo trimestre de 2026, uma queda de 92,1% ante o lucro de R$ 446 milhões apurado no mesmo período de 2025.

A receita líquida somou R$ 5,17 bilhões entre abril e junho, recuo de 9,1% na comparação anual. Segundo a companhia, o desempenho foi pressionado pelo ambiente de consumo fraco e por desafios operacionais internos e ajustes que impactaram as vendas das marcas Natura e Avon no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 620 milhões no trimestre, recuo de 5,9% ante igual período do ano passado. A margem Ebitda ficou em 12,0%, alta de 0,4 ponto porcentual na mesma base de comparação.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 297 milhões no segundo trimestre, de R$ 23 milhões positivos no segundo trimestre de 2025, enquanto o fluxo de caixa livre para firma somou R$ 342 milhões entre abril e junho.

Os investimentos (capex) totalizaram R$ 49 milhões no trimestre, queda de 52% na comparação anual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A companhia encerrou junho com dívida líquida de R$ 3,86 bilhões, recuando em relação aos R$ 4,042 bilhões do primeiro trimestre. A alavancagem caiu de 2,12 vezes para 2,06 vezes na comparação trimestral.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Natura
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV