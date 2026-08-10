Natura: lucro líquido das operações continuadas soma R$35 mi no 2tri26, queda anual de 92,1%

A Natura registrou lucro líquido das operações continuadas de R$ 35 milhões no segundo trimestre de 2026, uma queda de 92,1% ante o lucro de R$ 446 milhões apurado no mesmo período de 2025.

A receita líquida somou R$ 5,17 bilhões entre abril e junho, recuo de 9,1% na comparação anual. Segundo a companhia, o desempenho foi pressionado pelo ambiente de consumo fraco e por desafios operacionais internos e ajustes que impactaram as vendas das marcas Natura e Avon no Brasil.

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O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 620 milhões no trimestre, recuo de 5,9% ante igual período do ano passado. A margem Ebitda ficou em 12,0%, alta de 0,4 ponto porcentual na mesma base de comparação.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 297 milhões no segundo trimestre, de R$ 23 milhões positivos no segundo trimestre de 2025, enquanto o fluxo de caixa livre para firma somou R$ 342 milhões entre abril e junho.

Os investimentos (capex) totalizaram R$ 49 milhões no trimestre, queda de 52% na comparação anual.

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A companhia encerrou junho com dívida líquida de R$ 3,86 bilhões, recuando em relação aos R$ 4,042 bilhões do primeiro trimestre. A alavancagem caiu de 2,12 vezes para 2,06 vezes na comparação trimestral.