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Nasdaq tem aval da SEC para listar índice de opções de bitcoin

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 19:47:00 Editado em 22.05.2026, 19:54:38
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A Comissão do Mercado Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) aprovou a listagem de um índice de opções de bitcoin pela Nasdaq.

A Nasdaq propôs a criação do novo produto de opções de índice, as Opções do Índice Nasdaq de Bitcoin, para permitir que investidores de varejo e institucionais obtivessem um preço preciso para a criptomoeda.

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As Opções do Índice Nasdaq de Bitcoin, conforme proposto, terão o símbolo (ticker) "QBTC". Os derivativos serão opções do estilo europeu com liquidação financeira. Opções do estilo europeu" referem-se a contratos financeiros que só podem ser exercidos na data de vencimento, ao contrário das opções americanas, que permitem exercício antecipado.

A Nasdaq informou que opções do Nasdaq Bitcoin Index estarão sujeitas aos mesmos procedimentos do programa de vigilância que se aplicam a outros produtos de opções sobre índices negociados na Bolsa.

Embora as opções tenham recebido aprovação da SEC em "bases aceleradas", elas ainda precisam da aprovação final da Commodity Futures Trading Commission antes de poderem ser listadas, de acordo com a ordem da SEC.

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