Nasdaq inicia diálogos para operar 24 horas por dia cinco vezes na semana

A Nasdaq informou nesta segunda-feira, 17, que iniciou diálogos com reguladores, participantes do mercado e outras partes interessadas fundamentais, com o objetivo de viabilizar a negociação 24 horas por dia, cinco dias por semana. Em comunicado assinado pelo presidente da bolsa, Tal Cohen, a companhia indicou que o cronograma está sujeito à aprovação regulatória e ao alinhamento com provedores de infraestrutura crítica do setor, e que prevê que isso ocorra ainda no segundo semestre de 2026.

"O aumento da participação de investidores de varejo transformou profundamente o cenário global de investimentos. O acúmulo de riqueza nas principais economias regionais reduz as barreiras de acesso aos mercados, e o desejo crescente de compartilhar a prosperidade global está levando investidores a se envolverem com os mercados dos EUA mais do que nunca", apontou.

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"O total de participações estrangeiras em ações dos EUA atingiu US$ 17 trilhões em junho de 2024, um aumento de 97% desde 2019. Na região da Ásia-Pacífico, os investidores estão voltando cada vez mais sua atenção para os mercados dos EUA, atraídos pela amplitude de oportunidades, pela sólida estrutura regulatória e pelo acesso a setores de alto crescimento, como tecnologia e saúde", afirmou a empresa.

"Com a crescente educação financeira e a proliferação de plataformas de negociação digital, esses investidores tornaram-se mais sofisticados, utilizando uma gama diversificada de estratégias, como o investimento em opções e ETFs. Por exemplo, mais de 56 produtos negociados em bolsa (ETPs) que acompanham o índice Nasdaq-100 foram lançados nos últimos cinco anos, sendo que 98% deles foram introduzidos fora dos Estados Unidos", conclui.