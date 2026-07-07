Não tenho previsão de pautar nenhum dos projetos sobre pisos salarias no Senado, diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira, 7, que não pretende pautar nenhum projeto para aumentar ou fixar pisos salariais para categorias, por causa do impacto nas contas públicas.

"Se depender do meu desejo, do ponto de vista da coerência com que tenho acompanhado as manifestações em relação ao equilíbrio fiscal do Estado brasileiro, dos Estados e municípios, não tenho previsão de deliberação de nenhum desses pisos na pauta do Senado", disse, durante sessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A declaração veio após o senador Fabiano Contarato (PT-ES) cobrá-lo sobre a proposta que cria um piso salarial de R$ 3.036 para garis e margaridas. Segundo Contarato, há "dois pesos e duas medidas" do Senado, por travar o projeto ao mesmo tempo em que avançou com a ampliação de um piso para médicos e dentistas.

Em junho, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um texto para ampliar o piso para essas duas categorias para o equivalente a R$ 13,6 mil em 2024 e, com a atualização do mínimo, R$ 14.589 neste ano, para jornadas de 20 horas semanais. O piso atual de médicos e dentistas é de R$ 3.636.