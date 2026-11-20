A diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook alertou nesta sexta-feira, 20, que a inflação segue elevada e disseminada nos Estados Unidos, exigindo uma resposta mais agressiva da política monetária. Para ela, adiar ajustes nos juros pode obrigar o Fed a realizar aumentos maiores no futuro, com impactos sobre famílias e o sistema financeiro.

Em discurso preparado para evento do Banco Central do Chile, em Santiago, Cook afirmou que as condições financeiras permanecem excessivamente acomodatícias, enquanto a economia ganha força. Ela reiterou que foi contrária à decisão de manter os juros inalterados em outubro e defendeu, na ocasião, alta de 25 pontos-base, após o aumento de setembro, que levou a taxa à faixa de 3,75% a 4%.

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"Não temos esse luxo", disse, ao rejeitar a possibilidade de esperar mais para combater a inflação. A dirigente avaliou que o ajuste de setembro, isoladamente, pode não ser suficiente para alterar a trajetória dos preços e que os dados divulgados desde então não mostram uma volta sustentável à meta de 2%.

Segundo estimativas citadas por Cook, o índice de preços de gastos com consumo (PCE) avançou 3,8% em 12 meses até outubro, e o núcleo subiu 3,2%. A inflação supera a meta há 67 meses, disse. O risco, acrescentou, é que a persistência das pressões contamine as expectativas de preços e salários.

A diretora descreveu o mercado de trabalho como "sólido", com desemprego de 4,1% e criação de 165 mil vagas em outubro, enquanto o PIB cresceu a uma taxa anualizada de 3,4% no terceiro trimestre. Nesse cenário, disse estar mais concentrada na estabilidade de preços.

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Cook destacou ainda que investimentos em infraestrutura para inteligência artificial (IA) sustentam a expansão econômica, mas podem gerar pressões sobre custos e mudanças difíceis no emprego, sobretudo para trabalhadores mais jovens. Ela também citou conflitos geopolíticos e restrições comerciais como fontes de incerteza global.