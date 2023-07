Não se questiona autonomia do BC; estamos confiantes de que a Selic vai cair, diz Alckmin

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, voltou a criticar o elevando nível da taxa básica de juros, mas enfatizou, na manhã desta segunda-feira, 3, que ninguém no governo está questionando autonomia ou independência do Banco Central.

continua após publicidade

"Hoje a inflação é menor que 4,0%, está em queda, e a Selic está em 13,75%. Não tem problema quando precisa aumentar a Selic para segurar a inflação. O problema é o tempo que ela está nesse nível. Em agosto, vai fazer um ano que ela está em 13,75%. É evidente que isso é uma trava à economia, inibindo investimentos. O juro futuro, que não depende do BC, já está em queda", afirmou em entrevista à BandNews. "Estamos confiantes de que a taxa Selic vai cair", completou.