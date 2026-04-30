Não me importo que Powell continue ou não no Fed, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 30, que não se importa se o presidente atual do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, vai continuar ou não dentro do BC americano.

"Não me importa se ele vai ficar no Fed ou não", afirmou sobre a decisão de Powell de permanecer como diretor após o fim do mandato de presidente do Banco Central americano, argumentando que sua maior prioridade é garantir que Kevin Warsh seja nomeado para comandar o Fed.

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"Kevin vai ser fantástico", frisou o republicano a repórteres no Salão Oval.

Ele ainda reiterou que os EUA estão liderando a China na corrida da inteligência artificial (IA) e elogiou Japão por investir mais em fábricas de produção americanas.