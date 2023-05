Não há recessão em cenário-base e estresse atinge pequena fração de bancos, diz dirgente do Fed

Natália Coelho (via Agência Estado)

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, James Bullard, afirmou nesta sexta-feira, 5, que o cenário-base da autoridade monetária dos Estados Unidos não é de uma recessão no país, mas sim de um "pouso suave", de menor crescimento e desaceleração no mercado de trabalho. Em evento, entrevistado pelo presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, Bullard minimizou os estresses recentes do sistema bancário norte-americano, destacando que o ocorrido foi em uma pequena parcela de bancos regionais e que as instituições deverão ficar bem.

"A economia americana vai bem e carteiras de empréstimos estão sendo pagas", destacou o dirigente.

Bullard destacou que Wall Street está apostando "fortemente" no cenário de contração econômica. "Não acho que apenas a política monetária colocaria os EUA em recessão. Seria necessário um tipo de choque", destaca o dirigente, indicando que tais choques não são previsíveis.