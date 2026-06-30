Não há possibilidade de retomar leilão de petróleo por agora, aponta Moretti

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou na tarde desta terça-feira, 30, que não há possibilidade de retomar o leilão de petróleo neste momento de muita volatilidade do cenário internacional. "Não há possibilidade de a gente retomar agora", garantiu durante entrevista coletiva dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em Brasília, sobre combustíveis.

Ainda sobre o petróleo, o ministro disse que a equipe econômica está avaliando condições, e considerando o nível de preço, para entender o quanto, do ponto de vista da questão regulatória, o governo precisa estimular ou não a não exportação de óleo bruto. "A gente segue avaliando mais essas possibilidades. As possibilidades estão na mesa, assim como a subvenção da gasolina. A gente deve tratar disso nos próximos dias", disse, prometendo dar novas notícias em breve.

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Em relação aos impactos fiscais, Moretti também afirmou que não haverá dores para absorver as receitas do governo com o petróleo tipo Brent com cotação em patamar próximo a US$ 70, o barril. Ele garantiu também que a equipe econômica tem todas as condições para manter a meta de resultado primário sem alterações e salientou que, do lado das receitas, os eventos mostram que a postura de cautela adotada pela equipe estava correta.

"Então, é por isso que eu digo que essa redução do Brent não nos afeta do ponto de vista de frustração de receita, porque a gente havia feito projeções cuidadosas do imposto de importação para um período menor, da receita tributária também para um período muito pequeno", destacou, acrescentando que a previsão de receita extraordinária com óleo em R$ 3 bilhões adicionais seria um nível muito baixo.