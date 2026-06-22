Não há país do mundo que tenha se desenvolvido sem incentivos do Estado, diz ministro

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse que "não há país do mundo que tenha se desenvolvido" sem incentivos por parte do Estado e um banco de desenvolvimento nos moldes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Moretti citou a atuação do BNDES no crédito para trabalhadores por aplicativo, por exemplo, e disse que se trata de um "projeto de indução dos investimentos e do crédito, mirando não um crescimento artificial da economia, mas um desenvolvimento de longo prazo, com mais inovação".

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"Não há país do mundo que tenha se desenvolvido sem instrumentos como esse. Apesar da miopia de uma visão convencional que vê nisso uma intervenção excessiva, a rigor se trata da retomada de um banco e de uma ferramenta fundamental ao Estado brasileiro", disse o ministro do Planejamento, durante evento de comemoração dos 74 anos do BNDES, no Rio de Janeiro.

"A gente percebe a retomada do BNDES com a presença mais forte do banco no Orçamento da União. Há um debate cotidiano sobre os instrumentos que temos usado para fortalecer o papel do BNDES e diria que os resultados são visíveis", afirmou o ministro.