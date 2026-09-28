Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Não há controle de preços de combustíveis e governo quer evitar alta abusiva, diz ministro

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, avaliou nesta segunda-feira, 28, que o governo não busca "controlar" os preços de combustíveis no mercado brasileiro, mas evitar eventuais aumentos "abusivos". A afirmação foi realizada durante coletiva de imprensa para tratar das últimas medidas tomadas para conter a alta dos preços diante da volatilidade dos preços internacionais do petróleo.

Moretti também repetiu que há neutralidade fiscal nas medidas para conter altas de combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No fim da última semana, o governo federal prorrogou por 30 dias a subvenção ao óleo diesel em R$ 2,12 por litro. A subvenção econômica ao óleo diesel A, de uso rodoviário, estava prevista no âmbito das Medidas Provisórias (MP) 1.363 e 1.391.

A coletiva desta segunda-feira também trata da chamada "Operação Carga Pesada", voltada à fiscalização do mercado de combustíveis e à apuração de possíveis aumentos "abusivos" nas margens de lucro do setor.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, relatou caso com alta de 1.300% na margem de lucro no setor de combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ABUSO/GOVERNO/MEDIDAS/BRUNO MORETTI
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV