Não há controle de preços de combustíveis e governo quer evitar alta abusiva, diz ministro

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, avaliou nesta segunda-feira, 28, que o governo não busca "controlar" os preços de combustíveis no mercado brasileiro, mas evitar eventuais aumentos "abusivos". A afirmação foi realizada durante coletiva de imprensa para tratar das últimas medidas tomadas para conter a alta dos preços diante da volatilidade dos preços internacionais do petróleo.

Moretti também repetiu que há neutralidade fiscal nas medidas para conter altas de combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No fim da última semana, o governo federal prorrogou por 30 dias a subvenção ao óleo diesel em R$ 2,12 por litro. A subvenção econômica ao óleo diesel A, de uso rodoviário, estava prevista no âmbito das Medidas Provisórias (MP) 1.363 e 1.391.

A coletiva desta segunda-feira também trata da chamada "Operação Carga Pesada", voltada à fiscalização do mercado de combustíveis e à apuração de possíveis aumentos "abusivos" nas margens de lucro do setor.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, relatou caso com alta de 1.300% na margem de lucro no setor de combustíveis.