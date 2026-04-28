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'Não faremos tudo, mas faremos tudo o que for possível', diz relator da PEC da 6x1

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 17:44:00 Editado em 28.04.2026, 17:55:10
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O deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), relator da comissão especial sobre a proposta de fim da escala 6x1, afirmou que o texto "terá o pensamento médio" da Câmara. As declarações ocorreram em pronunciamento à imprensa ao lado do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). "O que eu posso dizer à sociedade é que nós não faremos tudo, mas faremos tudo o que for possível", acrescentou. "Fui assessor desta Casa há 20 anos, de 2003 a 2009. Sou um deputado de primeiro mandato, então, sei das minhas limitações, mas, com muita dedicação e muito trabalho, a gente conseguiu fazer com que o nosso trabalho fosse visto", disse.

Prates afirmou que quer discutir "a família do futuro" durante os trabalhos. "O que nós estamos discutindo neste momento é o novo arranjo do trabalho. Isso sempre é muito difícil de fazer, porque o novo muitas vezes assusta. Mas o que nós estamos discutindo neste momento é que tipo de família nós queremos para o futuro do nosso País", declarou.

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O relator relembrou ainda as discussões sobre o assunto promovidas pela Comissão de Trabalho, da qual foi presidente, e pelo "Câmara pelo Brasil", programa itinerante para ouvir a população. "A partir de agora, não é que a gente esquece o passado, mas o texto será o pensamento médio desta Casa", afirmou.

O presidente da comissão especial, Alencar Santana (PT-SP), reiterou na ocasião que a comissão terá o papel de apreciar a PEC até o fim de maio. O presidente da Câmara, por sua vez, afirmou que os deputados vão se "empenhar" para entregar a PEC nesse prazo.

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6X1/JORNADA/PEC/CÂMARA/MOTTA/LEO PRATES Relator
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