Não existe mais assimetria na regulação entre incumbentes e novos entrantes, diz Gomes, do BC

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, disse que não há assimetria na regulação de incumbentes, como os bancos tradicionais, e novos entrantes no sistema financeiro. O avanço da regulação prudencial do BC, ele afirmou, eliminou desequilíbrios entre diferentes tipos de empresas.

Ele participou nesta manhã de evento do Bank of America (BofA), em Washington.