TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Não é verdade que ao propor fim da escala 6x1 governo está contra empresário, rebate ministro

Escrito por Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 14:37:00 Editado em 15.05.2026, 14:49:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Paulo Henrique Pereira, rebateu nesta sexta-feira, 15, a afirmação segundo a qual o governo federal, ao defender o fim da escala 6x1, demonstra não se preocupar com o empresário e o empreendedor.

A fala veio de um empresário que compunha a plateia que assistia às palestras e aos debates do último dia da "Semana S", evento organizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Com todo o respeito ao seu argumento, mas eu tenho que discordar. Não é verdade que ao apoiar o fim da escala 6x1 o governo não se preocupa com os empresários e com o pequeno empreendedor", disse o ministro, reiterando que, nos governos Lula foram criados o Simples e o Micro Empreendedor Individual (MEI).

Pereira disse aos empresários que não queria ter levado o tema para o debate político, mas que estava representando o governo Lula no evento e que a provocação o obrigava a se enveredar por esse campo.

Em seguida, afirmou que, nos momentos em que foram feitas mudanças na legislação trabalhista, o País saiu da 71ª economia do mundo para a 6ª. "Deixamos de só exportar café para passarmos também a exportar aviões", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao final do evento, o vice-presidente da Fecomercio Rubens Medrano chegou ao ministro e disse que a entidade não tem uma bandeira ideológica, que não é contra o fim da escala 6x1 e que defende o bem-estar do trabalhador. Apenas acha que o debate deveria estar sendo feito de outra forma.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
6X1/JORNADA/PEC/Paulo Henrique Pereira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV