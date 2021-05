'Não adianta criar programa social e degringolar lado fiscal', diz secretário

Continua após publicidade

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse nesta sexta-feira que o governo e o Congresso vão endereçar a questão social e o aumento da pobreza decorrente da pandemia de covid-19, mas com responsabilidade com as contas públicas. "Não adianta criar programa social e degringolar lado fiscal da economia", disse ele, durante o programa Economia em Foco, da Jovem Pan. "A questão não é gastar mais, mas gastar melhor", afirmou.

O governo tem que lançar até o fim do ano o novo desenho do Bolsa Família, ou terá de engavetar o projeto devido às restrições impostas pela lei eleitoral.

O objetivo do governo é reajustar o valor do benefício e ampliar algumas bolsas atreladas a ele, como mérito escolar ou esportivo.