Nadal supera gigante de mais de 2 metros e avança à sua 12ª final em Roma

Nada de zebras na primeira semifinal em Roma. Confirmando seu amplo favoritismo, Rafael Nadal venceu neste sábado o gigante norte-americano Reilly Opelka, 2,11 metros, e avançou, pela 12ª vez na carreira, à final do Masters 1000 italiano.

Considerado o melhor jogador do piso de saibro da história, o espanhol, atual terceiro colocado no ranking mundial, não teve seu reinado ameaçado na capital italiana, nem mesmo diante de um gigante, com um serviço que chega a causar apreensão na maioria dos jogadores do circuito.

Mas não para Nadal, que conseguiu quebrar o saque de Opelka, 47º lugar na relação da ATP, sem grandes dificuldades nos dois sets, fechando a partida em 2 a 0, com duplas parciais de 6/4.

O espanhol de 34 anos, que tem nove títulos no saibro de Roma, agora espera a definição do confronto da outra chave de semifinal entre o número 1 do mundo, Novak Djokovic, e o italiano Lorenzo Sonego, 33º do ranking mundial, que fazem jornada dupla neste sábado após terem seus jogos de sexta-feira adiados pela chuva.