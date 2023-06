Na Turquia, Erdogan nomeia ex-executiva do First Republic Bank como presidente do Banco Central

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, nomeou uma ex-executiva do First Republic Bank para liderar o Banco Central do país, o que indica uma provável mudança das políticas econômicas pouco ortodoxas que semearam a instabilidade econômica e afastaram investidores estrangeiros.

A nova presidente do BC turco é Hafize Gaye Erkan, que até o final de 2021 foi copresidente do First Republic Bank, que faliu e foi vendido ao JPMorgan Chase no mês passado. Erkan trabalhou anteriormente para o Goldman Sachs e atuou no conselho da Tiffany & Co.

Erkan é a primeira mulher presidente do Banco Central da Turquia e substitui Sahap Kavcioglu, um banqueiro leal a Erdogan que havia sido empossado em março de 2021, quando o presidente turco assumiu um maior comando da economia do país. Naquele ano, Erdogan pressionou o banco a uma série de cortes nas taxas de juros que mergulharam a Turquia em uma crise cambial e alimentaram uma inflação punitiva. Fonte: Dow Jones Newswires.