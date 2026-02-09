Na semana pós carnaval, Acordo Mercosul-UE deve ir ao plenário, diz Chinaglia

O relator do Acordo do Mercosul e da União Europeia no Parlamento do Mercosul, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que a Câmara deve realizar a votação sobre o projeto na semana após o Carnaval. As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 9, após uma reunião do colégio de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

De acordo com Chinaglia, em caso de acordo internacional, o Congresso Nacional só pode aprovar ou rejeitar o texto, sem alterações no conteúdo. Primeiro, a proposta será apreciada no Parlamento do Mercosul, nesta terça-feira, 10, às 10h. Segundo o deputado, algum membro da comissão pode apresentar um pedido de vista com prazo de cinco dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Uma vez aprovado no Parlasul, vai a plenário na semana após o carnaval. Alguém pode pedir vista. Se isso acontece, nós vamos dar a vista e não vai alterar a previsão da gente votar na semana que vem na comissão e votar na semana após o carnaval no plenário", declarou.