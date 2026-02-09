Leia a última edição
Apucarana
Na semana pós carnaval, Acordo Mercosul-UE deve ir ao plenário, diz Chinaglia

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 15:11:00 Editado em 09.02.2026, 15:19:37
O relator do Acordo do Mercosul e da União Europeia no Parlamento do Mercosul, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que a Câmara deve realizar a votação sobre o projeto na semana após o Carnaval. As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 9, após uma reunião do colégio de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

De acordo com Chinaglia, em caso de acordo internacional, o Congresso Nacional só pode aprovar ou rejeitar o texto, sem alterações no conteúdo. Primeiro, a proposta será apreciada no Parlamento do Mercosul, nesta terça-feira, 10, às 10h. Segundo o deputado, algum membro da comissão pode apresentar um pedido de vista com prazo de cinco dias.

"Uma vez aprovado no Parlasul, vai a plenário na semana após o carnaval. Alguém pode pedir vista. Se isso acontece, nós vamos dar a vista e não vai alterar a previsão da gente votar na semana que vem na comissão e votar na semana após o carnaval no plenário", declarou.

