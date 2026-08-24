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Na espera pelo fim da recuperação judicial, Light muda identidade visual para virar página

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Enquanto aguarda o fim da sua recuperação judicial, pedida em 2023, a Light decidiu reformular sua imagem para alinhar a companhia centenária a um ambiente mais digital e em transformação, informou a empresa em nota nesta segunda-feira, 24. Criada na década de 1960 pelo designer Aloísio Magalhães, e atualizada ao longo dos anos, a identidade visual ganhou uma linguagem mais contemporânea, mantendo referências históricas ligadas à trajetória da empresa e do Rio de Janeiro.

Na atualização, o verde - cor tradicional da Light - passa a ter mais protagonismo e divide espaço com novos tons e possibilidades visuais. Elementos do desenho original, como a geometria modernista, foram preservados e reinterpretados com curvas mais suaves. A nova campanha mostra a energia presente no dia a dia da cidade, como em corridas noturnas, shows e atividades que movimentam o Rio e estruturas que dependem de energia para manter serviços em funcionamento, como data centers.

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"A Light é uma marca centenária, profundamente conectada à história e ao desenvolvimento do Rio de Janeiro. Poucas empresas têm o privilégio e a responsabilidade de fazer parte da vida de milhões de pessoas ao longo de tantas gerações", disse em nota o presidente da Light, Alexandre Nogueira. "Estamos vivendo um novo momento da companhia, de transformação e preparação para o futuro, e era importante que a nossa marca também refletisse esse movimento", acrescentou.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência anacouto e inclui campanha publicitária 360º (múltiplos canais de mídia), jingle, reposicionamento digital e atualização de materiais de comunicação, além de revisão do portfólio de marcas. A campanha adota o conceito "Tá tudo Light", com a assinatura "Prontos e Energizados", e pretende dialogar com públicos como clientes, colaboradores, investidores, poder público e empresários.

A reformulação também reorganiza as frentes de atuação, com nomes como Light Geração (antiga Light Energia), Light Soluções (antes Conecta), Light Distribuição (antiga Light Sesa) e Light Comercialização (anteriormente Light COM), além de iniciativas como Instituto Light e Academia Light.

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A empresa informou ainda, que a nova identidade chegará gradualmente ao site, lojas, uniformes e frotas, e também ao tom de voz dos canais, incluindo a assistente virtual Lia. A campanha será veiculada nos 31 municípios da área de concessão da Light, com mídia em jornais, rádios, out of home, redes sociais, Spotify e plataformas digitais.

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LIGHT/RECUPERAÇÃO JUDICIAL/IDENTIDADE VISUAL/MUDANÇA
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