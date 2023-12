Na COP28, OMC e FAO assinam memorando de entendimento para facilitar cooperação

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, e o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Qu Dongyu, assinaram um memorando de entendimento que identifica áreas de interesse comum entre a OMC e a FAO para facilitar a cooperação das organizações nessas áreas. O memorando foi assinado na 28ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP28), em Dubai, na qual os dois chefes da organização participam.

Segundo comunicado emitido pela OMC, o memorando consolidará a colaboração existente entre a OMC e a FAO, criando um quadro estável no âmbito do qual poderão ocorrer futuras iniciativas conjuntas.

A medida reforçará a colaboração em 17 áreas de interesse comum, incluindo o apoio às negociações em curso da OMC sobre a reforma agrícola e a implementação do Acordo sobre Subsídios às Pescas adotado na 12ª Conferência Ministerial da OMC, diz o documento.

As duas organizações também colaborarão em iniciativas climáticas e comerciais, inclusive no contexto das reuniões anuais da COP, bem como colaborarão no contexto de processos intergovernamentais, como as economias do G7 e do G20.