Na contramão do movimento de desvalorização que ocorre no exterior, o dólar opera em alta entre leve a moderada ante o real na primeira hora de negociação desta quinta-feira, 19, em um movimento acompanhado pelo mercado futuro de juros.

A moeda negociada no mercado à vista atingiu máxima na casa dos R$ 5,91, mas se estabilizou em torno dos R$ 5,88 por volta das 9h20.

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A combinação entre a percepção de juros elevados nos Estados Unidos por mais tempo que o previsto e o imbróglio fiscal no Brasil ajuda a dar sustentação à moeda por aqui. Além disso, o mercado de petróleo se mostra volátil nesta quinta-feira, assim como o de Treasuries. O Índice Bovespa futuro, por outro lado, registrava leve alta.