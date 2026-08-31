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ECONOMIA

Na contramão de NY, Ibovespa sobe mais de 1% com Petrobras e eleição

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice Bovespa opera em alta firme na manhã desta segunda-feira, 31, acima de 1%, com ganhos praticamente generalizados entre os segmentos econômicos negociados em Bolsa. A alta é puxada pelas ações da Petrobras, que avançam até 4%, na esteira da alta de mais de 3% dos preços do petróleo no exterior.

O petróleo avança com a retomada das ofensivas dos Estados Unidos contra o Irã, que trazem de volta um cenário de incertezas quanto à inflação global e a política monetária dos EUA e outros países.

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Segundo Gabriel Mota, analista da Manchester Investimentos, as pesquisas eleitorais indicando cenário mais acirrado nas eleição presidencial favorece a alta da bolsa brasileira, que ocorre na contramão da abertura negativa em Nova York.

"Antes o mercado tinha como cenário consolidado a reeleição do atual governo. Mas agora as pesquisas mostram um cenário mais acirrado, o que leva o mercado a considerar a possibilidade de uma gestão de maior rigor fiscal e melhor diálogo com os EUA", disse ele.

Às 10h56, o Ibovespa tinha 177.598,82 pontos, em alta de 1,10%. Petrobras ON e PN subiam 3,94% e 3,65%, respectivamente. Vale ON avançava 0,20%.

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Entre os bancos, o destaque era Banco do Brasil ON, com alta de 2,03%.

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BOLSAS/IBOVESPA
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