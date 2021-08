Na contramão de NY, Ibovespa opera em queda e volta ao nível dos 121 mil pontos

Da Redação

O mercado acionário doméstico começa a quarta-feira com viés negativo, na contramão da alta sinalizada na abertura pelos índices da bolsa de Nova York. A queda é puxada por blue chips como Petrobras, que acompanham as perdas do petróleo, e alguns papéis do setor financeiro.

Há decepção com os números das vendas no varejo em junho, que vieram piores que as estimativas mais conservadoras. Com isso, as ações de empresas ligadas ao consumo e varejo caem praticamente em bloco.

Passada a votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara, as atenções dos investidores voltam a se concentrar em matérias econômicas em tramitação no Congresso, como a reforma tributária. Uma nova versão do parecer do projeto de Imposto Renda faz mais modificações e diminuiu a desoneração prevista com a queda da alíquota do Imposto de Renda das empresas.

Foi a forma que o relator do projeto, Celso Sabino (PSDB-PA), encontrou para enfrentar as resistências dos governadores e prefeitos, que temiam queda de arrecadação do IR, tributo que é compartilhado pela União com Estados e municípios. O projeto vai à votação hoje no plenário da Câmara.

Um dia após ser derrotado na votação da PEC do voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro continuou colocando em xeque a segurança das eleições 2022, sob argumento de que o resultado indica desconfiança de parte do parlamento sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. "Hoje em dia sinalizamos para uma eleição, não que está dividida, mas que não vai se confiar nos resultados da apuração", insistiu a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, nesta manhã.

Às 10h50, o Ibovespa marcava 121.236,22 pontos, em queda de 0,79%.

Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,63%, enquanto o SP&P500 avançavam 0,25%.