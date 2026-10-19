Na China, vendas de moradias caem 13,7% até setembro e aceleram ritmo de queda

As vendas de moradias na China em valor caíram 13,7% entre janeiro e setembro ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês), divulgados nesta segunda-feira. O resultado ampliou o ritmo de queda em relação ao acumulado de janeiro a agosto, quando as vendas haviam recuado 13,1% na comparação anual, e ocorre apesar dos estímulos de Pequim para apoiar o setor.

Os investimentos no setor imobiliário, por sua vez, caíram 20,6% nos primeiros nove meses do ano, aprofundando a queda frente ao recuo de 19,9% observado no intervalo de janeiro a agosto.

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Já as construções iniciadas por incorporadoras recuaram 24,9% nos três primeiros trimestres, ligeiramente pior do que a queda de 24,8% registrada no acumulado até agosto.

Na contramão, preços de imóveis desaceleraram queda no mês passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires.