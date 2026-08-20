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Na China, tribunal condena fundador da Evergrande à prisão perpétua por fraude

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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O Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen condenou nesta quinta-feira (20) Hui Ka Yan, fundador do grupo imobiliário chinês Evergrande, à prisão perpétua por fraude em larga escala. Também conhecido como Xu Jiayin, o empresário se declarou culpado em abril de uma série de acusações, incluindo captação ilegal de depósitos, fraude e suborno.

O tribunal também impôs multas de 8,82 bilhões de yuans (US$ 1,31 bilhão) ao Grupo Evergrande e de 7 bilhões de yuans (US$ 1,04 bilhão) à Evergrande Real Estate, segundo um comunicado divulgado pela corte.

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A Evergrande era a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo, com mais de US$ 300 bilhões em passivos, antes de ser liquidada, em 2024. A derrocada da companhia mergulhou o mercado imobiliário da China em uma crise. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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China crise imobiliária Evergrande FUNDADOR prisão perpétua
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