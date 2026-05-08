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Na China, receita do turismo no feriado do Dia do Trabalho sobe, mas gasto por viagem cai

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 16:39:00 Editado em 08.05.2026, 16:47:54
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A China registrou aumento na receita do turismo durante o feriado de cinco dias do Dia do Trabalho, mas o gasto por viagem permaneceu abaixo do nível de um ano antes, refletindo a persistente fraqueza da demanda doméstica.

As receitas do turismo na China durante o feriado do Dia do Trabalho, encerrado na terça-feira, subiram 2,9% em relação ao ano anterior, para 185,5 bilhões de yuans, equivalentes a US$ 27,3 bilhões, enquanto o número de viagens domésticas avançou 3,6% na mesma comparação, informou o Ministério da Cultura e Turismo na noite da quinta-feira, 8.

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No entanto, o crescimento tanto da receita do turismo quanto do número de viajantes foi mais lento do que durante o feriado do Ano Novo Lunar.

O gasto por viagem durante o feriado de cinco dias caiu de 574 yuans (US$ 84,35) por viagem em 2025 para 571 yuans (US$ 83,91) neste ano, segundo cálculos do Wall Street Journal com base em dados oficiais.

"Isso aponta novamente para a fragilidade do sentimento do consumidor: as famílias estão dispostas a viajar, mas hesitam em abrir a carteira", afirmou Xiangrong Yu, economista do Citigroup, em nota.

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Segundo Yu, os aumentos da receita do turismo e do número de viajantes foram impulsionados por volume, e não por preços, já que o gasto per capita permaneceu 10,7% abaixo dos níveis de 2019, antes de a economia chinesa ser afetada pela pandemia de covid-19.

Os gastos durante os feriados públicos na China são acompanhados de perto pelos mercados como um importante indicador da confiança do consumidor. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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