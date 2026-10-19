Na China, produção industrial cresce 5,5% e vendas no varejo sobem 1,1% em setembro

A produção industrial da China subiu 5,5% em setembro, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta segunda-feira. O resultado representa uma aceleração em relação a agosto, quando a expansão foi de 5,2%, e veio em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet.

Já as vendas no varejo chinês tiveram avanço de 1,1% em setembro, na base anual, acima da expectativa de alta de 0,6% do consenso da FactSet. O resultado também foi superior ao desempenho de agosto, quando houve alta anual de 0,4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já os investimentos em ativos fixos tiveram queda de 7,2% entre janeiro e setembro, na comparação com igual intervalo do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires