Na China, produção industrial cresce 5,5% e vendas no varejo sobem 1,1% em setembro
Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
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A produção industrial da China subiu 5,5% em setembro, na comparação com igual período do ano passado, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta segunda-feira. O resultado representa uma aceleração em relação a agosto, quando a expansão foi de 5,2%, e veio em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet.
Já as vendas no varejo chinês tiveram avanço de 1,1% em setembro, na base anual, acima da expectativa de alta de 0,6% do consenso da FactSet. O resultado também foi superior ao desempenho de agosto, quando houve alta anual de 0,4%.
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Já os investimentos em ativos fixos tiveram queda de 7,2% entre janeiro e setembro, na comparação com igual intervalo do ano passado.
*Com informações da Dow Jones Newswires