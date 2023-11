Na China, primeiro-ministro Li Qiang assume chefia de agência de supervisão do setor financeiro

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, presidiu na segunda-feira, 20, uma reunião como chefe da nova agência do Partido Comunista que supervisiona o setor financeiro do país, pedindo a intensificação da regulamentação e a prevenção de riscos. Li foi nomeado chefe da Comissão Financeira Central, criada no início deste ano como parte dos esforços para melhorar a supervisão e o controle do partido sobre o setor financeiro do país. Na reunião de segunda-feira, a comissão apelou a mais esforços no desenvolvimento de tecnologia financeira, finanças verdes, finanças inclusivas, bem como pensões e finanças digitais, mantendo ao mesmo tempo a estabilidade na política monetária. Fonte:

