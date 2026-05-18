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Na China, preços de imóveis e investimento no setor seguem em queda

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 10:31:00 Editado em 18.05.2026, 10:41:41
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A queda dos preços dos imóveis na China deu sinais de perder força em abril, mas o panorama do setor imobiliário do país continuou negativo. Segundo cálculos do The Wall Street Journal com base em dados divulgados nesta segunda-feira, 18, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês), os preços dos imóveis nas 70 maiores cidades recuaram 0,19% em abril na comparação com março, após uma queda de 0,21% no mês anterior.

Entre as 70 cidades, 49 registraram queda mensal em abril, abaixo das 54 observadas em março.

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Na comparação anual, os preços caíram 3,7% em abril, ligeiramente pior do que a retração de 3,6% em março. Sessenta e cinco cidades apresentaram queda de preços em relação ao ano anterior, o mesmo número do mês anterior.

No acumulado de janeiro a abril de 2026, os preços nas 70 cidades recuaram 3,5% ante o mesmo período do ano passado.

Os dados também mostraram que o investimento imobiliário na China continuou a encolher, indicando que a fraqueza do setor - que já se arrasta há anos - ainda está longe do fim.

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O investimento no setor caiu 13,7% de janeiro a abril em relação ao mesmo período de 2025, enquanto o início de novas obras recuou 22,0%. As vendas de imóveis, medidas em valor, diminuíram 14,6% nos quatro primeiros meses do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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