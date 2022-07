Na China, PBoC mantém taxas de juros para empréstimos de um e cinco anos

(via Agência Estado)

A China manteve suas taxas de empréstimo de referência inalteradas, em linha com as expectativas do mercado, apesar do aumento dos riscos financeiros em meio à desaceleração do crescimento econômico.

O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou na noite desta terça-feira, 19, pelo horário de Brasília, que manteve a taxa básica de juros de empréstimos de um ano estável em 3,7% e a taxa de cinco anos em 4,45%, de acordo com um comunicado publicado em seu site.

A retenção do LPR estava em linha com as expectativas do mercado, já que o banco central também manteve sua linha de crédito de médio prazo inalterada no início deste mês. As taxas MLF são usadas para precificar as taxas de empréstimo de referência da China.

Embora a manutenção das taxas de referência fosse esperada, os analistas previam que o banco central faria mais flexibilização para resolver os crescentes riscos financeiros decorrentes do mercado imobiliário do país e de vários pequenos credores. Alguns economistas esperavam que o PBoC pudesse reduzir a taxa de compulsório dos bancos em breve para reabastecer a liquidez no sistema bancário.

O PBOC também injetou 3 bilhões de yuans (US$ 444,9 milhões) em fundos por meio de seus acordos de recompra reversa de sete dias. Fonte: Dow Jones Newswires.