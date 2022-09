Na China, PBoC mantém taxa de juros de referência para empréstimos de 1 e 5 anos

Matheus Andrade* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Central do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve no período da noite da segunda-feira, 19, pelo horário de Brasília, suas taxas de juros de referência inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. O PBoC anunciou que manteve a taxa básica de empréstimos de um ano estável em 3,65% e a taxa de cinco anos em 4,30%, de acordo com um comunicado publicado em seu site.

continua após publicidade .

A retenção da LPR estava em linha com as expectativas do mercado, uma vez que o banco central manteve inalteradas suas principais taxas de juros da linha de crédito de médio prazo na semana passada.

O PBoC determina seu LPR de referência usando taxas de juros oferecidas por 18 bancos comerciais aos seus melhores clientes - taxas que são baseadas nas taxas vigentes oferecidas por meio da linha de crédito de médio prazo. O banco central surpreendeu o mercado ao reduzir suas taxas de LPR de um e cinco anos em agosto para apoiar a desaceleração da economia.

continua após publicidade .

*Com informações Dow Jones Newswires.