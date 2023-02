Na China, PBoC mantém juros e sugere que taxas principais ficarão inalteradas

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) deixou algumas de suas taxas de juros inalteradas nesta quarta-feira, 15, sugerindo que poderá congelar suas principais taxas de referência na próxima semana.

O PBoC manteve a taxa de linha de crédito de médio prazo, de um ano, em 2,75%, ao injetar 499 bilhões de yuans (US$ 73,09 bilhões) em liquidez no mercado financeiro. Também deixou intocada a taxa de 2% do acordo de recompra reversa de sete dias, numa injeção de 203 bilhões de yuans.

A decisão indica que o PBoC provavelmente manterá suas taxas para empréstimos de 1 e 5 anos - conhecidas como LPRs - nos níveis atuais por mais um mês. O anúncio sobre as LPRs está previsto para segunda-feira, 20.