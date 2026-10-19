Na China, PBoC estuda adotar taxa overnight como principal referência de política monetária

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, afirmou nesta segunda-feira, 19, que a instituição estudará adotar a taxa de recompra overnight como principal referência de política monetária, em uma iniciativa para aprimorar o controle dos juros. Durante discurso em Pequim, o dirigente também anunciou medidas para ampliar a liquidez do sistema financeiro e aprofundar a abertura dos mercados chineses.

"Para melhorar ainda mais a precisão da regulação dos juros, o PBoC estudará, no momento oportuno, reduzir para overnight (um dia) o prazo das principais operações de mercado aberto", declarou Gongsheng, segundo a agência chinesa Yicai.

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Gongsheng afirmou que a taxa interbancária overnight já funciona, na prática, como alvo da política monetária, embora o principal instrumento operacional do PBoC ainda tenha prazo de sete dias. O banco central também pretende diversificar as referências para a precificação de empréstimos e eliminar gradualmente as antigas taxas básicas de depósitos e crédito.

Entre as medidas anunciadas, acrescenta a agência estatal Xinhua, o PBoC criará um instrumento de apoio à liquidez para enfrentar resgates elevados em instituições financeiras não bancárias e ampliará o acesso às facilidades permanentes de empréstimo (SLF), incluindo bancos estrangeiros constituídos na China.

A autoridade monetária também promoverá a integração entre os mercados interbancário e de bolsa para títulos de dívida e permitirá, em caráter experimental, que oito bancos de compensação de yuan no exterior realizem operações próprias no mercado cambial doméstico.