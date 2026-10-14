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ECONOMIA

Na China, novos empréstimos bancários disparam em setembro

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os novos empréstimos bancários na China dispararam em setembro, movimento típico de aceleração do crédito no fim do trimestre, em meio a medidas de Pequim para estimular a demanda doméstica.

Os bancos concederam 1,08 trilhão de yuans (US$ 161,4 bilhões) em novos empréstimos em yuan no mês, forte alta ante os 60 bilhões de yuans registrados em agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Banco do Povo da China (PBoC).

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O número ficou praticamente em linha com a estimativa de 1 trilhão de yuans apurada em pesquisa do The Wall Street Journal com economistas.

O financiamento social total, que também incorpora fontes de crédito fora do sistema bancário, somou 3,55 trilhões de yuans em setembro, bem acima de 1,66 trilhão de yuans em agosto.

Já o M2, medida mais ampla da oferta monetária, avançou 7,2% em setembro na comparação anual, desacelerando em relação à alta de 7,5% em agosto e ficando abaixo dos 7,4% projetados por economistas. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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